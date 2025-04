Ferramenta de IA busca preservar cerejeiras floridas no Japão

As cerejeiras floridas do Japão, símbolo de renovação e efemeridade, estão envelhecendo, mas um novo aplicativo que usa inteligência artificial pode ajudar a preservá-las.

Diante do risco de extinção e do aumento dos custos de manutenção, as autoridades locais estão recorrendo aos "médicos de árvores".

Para ajudar a coletar mais dados sobre as cerejeiras, a empresa japonesa de bebidas Kirin desenvolveu uma nova ferramenta chamada "Sakura AI Camera".

Este aplicativo permite que os usuários avaliem a condição e a idade das cerejeiras usando fotos tiradas com seus celulares e uma escala de cinco níveis que vai de "muito saudável" a "preocupante".

A inteligência artificial, treinada em 5.000 imagens e auxiliada por esses "especialistas médicos", analisa as árvores para fazer sua avaliação. Fotos das árvores, sua condição e sua localização são então compiladas no site do Sakura AI Camera.