EUA negará vistos por conteúdo que considere 'antissemita' nas redes sociais

Trata-se, disse, de "proteger a pátria de extremistas e estrangeiros terroristas", incluindo aqueles que apoiem organizações como as palestinas Hamas e Jihad Islâmica, o grupo libanês pró-iraniano Hezbollah ou os rebeldes huthis do Iêmen.

"Não há lugar nos Estados Unidos para os simpatizantes do terrorismo do resto do mundo, e não somos obrigados a aceitá-los nem a deixá-los ficar aqui", afirma a subsecretária de Assuntos Públicos do Departamento de Segurança Interna (DHS), Tricia McLaughlin, citada em um comunicado.

O governo do presidente Donald Trump já cancelou os vistos de estudantes nos Estados Unidos, onde a Primeira Emenda da Constituição garante a liberdade de expressão.

Várias pessoas que tiveram vistos retirados afirmam que nunca expressaram aversão contra os judeus e algumas denunciam que estão sendo punidas por terem participado de manifestações contra a guerra na Faixa de Gaza.

A secretária do DHS, Kristi Noem, "deixou claro que qualquer um que pense que pode vir aos Estados Unidos e se esconder atrás da Primeira Emenda para defender a violência e o terrorismo antissemita, pense duas vezes", porque "não são bem-vindos", acrescenta McLaughlin.