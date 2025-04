EUA não busca 'guerra' com a China, mas alerta que deve dissuadi-la de suas 'ameaças'

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou no Panamá, nesta quarta-feira (9), que seu país não busca uma "guerra" com a China, mas alertou que a China deve ser dissuadida de suas "ameaças" no continente.

Em seu discurso em uma conferência de segurança regional, o chefe do Pentágono alertou que o exército chinês "tem uma presença excessiva no hemisfério ocidental" e "opera instalações militares" que ampliam seu alcance.