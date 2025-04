Com gol de Raphinha, Barça goleia Dortmund (4-0) e coloca um pé nas semis da Champions

O brasileiro Raphinha (25') abriu o placar com um gol em que estava quase impedido após uma cabeçada de Pau Cubarsí.

O Barcelona deu um passo gigantesco rumo às semifinais da Liga dos Campeões com uma goleada de 4 a 0 em casa sobre o Borussia Dortmund no jogo de ida das quartas de final, nesta quarta-feira (9), em Montjuic, com uma grande atuação de seu trio ofensivo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O astro polonês Robert Lewandowski ampliou no segundo tempo com uma dobradinha (48' e 66') antes de Lamine Yamal fechar o placar na reta final (77').

"Acho que jogamos muito bem e isso é o mais importante. Quando você joga assim, acaba marcando gols, e foi isso que aconteceu. Não, ainda não estamos classificados. Nunca se sabe o que vai acontecer; é um esporte louco. Em Dortmund, temos que jogar como fizemos hoje e cometer o mínimo de erros possível", disse o técnico Hansi Flick à Movistar+.

"Os três atacantes são muito importantes, mas nossa defesa também é muito importante e que aqueles que saem do banco cheguem ao mesmo nível dos que estão em campo", continuou o técnico alemão, que colocou Ansu Fati (86') no lugar de Yamal no final: "Foi bom que Ansu tenha conseguido jogar e poder dar minutos a ele, já que ele treinou muito bem e merecia entrar".

Flick já o havia anunciado na véspera. O técnico alemão queria que seu time chegasse ao jogo de volta com o confronto quase decidido. Dito e feito: Fermín López entrou no lugar de Gavi com a ideia de reforçar o ataque.