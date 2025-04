Cirurgia estética vive um 'boom' entre iranianas que buscam oportunidades

Para Azadeh, de 29 anos, foi lucrativo suavizar a protuberância do nariz, conhecido como "nariz persa", por meio de uma cirurgia chamada rinoplastia.

Todas as mulheres da família da modelo iraniana Azadeh fizeram rinoplastia para se adequar aos padrões de beleza ocidentais, em um país onde o corpo feminino é rigidamente controlado.

Desde a Revolução Islâmica de 1979, as mulheres iranianas são obrigadas a se vestir com modéstia e cobrir os cabelos, portanto a indústria da beleza se concentra no rosto.

Uma rinoplastia pode fazer uma grande diferença, disse Azadeh à AFP.

"Depois da operação, não só consegui trabalhos como modelo com melhor status social, como também ganho o triplo e sou mais respeitada pelos clientes", disse ela.

Azadeh pediu que seu sobrenome não fosse revelado porque as modelos podem enfrentar pressão social no Irã.