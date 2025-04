China tenta imunizar sua economia contra as tarifas de Trump

A China quer proteger sua economia das tarifas americanas de 104% com o estímulo do consumo e investimentos em setores cruciais, mas continua muito vulnerável à tempestade de taxas desencadeada por Donald Trump, segundo os analistas.

As exportações do país asiático para os Estados Unidos alcançaram quase 440 bilhões de dólares (2,6 trilhões de reais) em 2024, segundo o Departamento de Comércio americano, muito acima do registrado no sentido contrário (114,6 bilhões de dólares, 688 bilhões de reais).

No ano passado, o comércio exterior foi um dos poucos indicadores positivos da economia chinesa, com os Estados Unidos como principal destino dos produtos chineses.

Mas, o que acontecerá na prática? Mesmo sem as tarifas americanas, a economia chinesa enfrenta problemas há vários, com o elevado índice de desemprego entre os jovens e uma persistente crise imobiliária que freia o consumo.

A China, no entanto, não vê a crise prevista como algo totalmente negativo.

O Diário do Povo, órgão oficial do Partido Comunista Chinês, descreveu recentemente as tarifas americanas como "oportunidade estratégica", especialmente para transformar o consumo no novo motor do crescimento chinês, ao invés das exportações.

A China pretende "utilizar as pressões estruturais externas como catalisador para implementar reformas planejadas há muito tempo", explica Lizzi Lee, especialista em economia chinesa do Asia Society Policy Institute, uma organização com sede nos Estados Unidos.