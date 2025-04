Câmara dos EUA critica corte de tropas

O deputado Michael Rogers, republicano de Michigan, presidente do painel, disse que os EUA não devem cortar o número de soldados na Europa e se opôs a qualquer plano que envolva os americanos renunciarem ao comando da Otan. Os EUA historicamente ocuparam a posição do Comando Supremo Aliado da Europa (Saceur, na sigla em inglês).

"A liderança na Otan é essencial para garantir que as forças armadas americanas, incluindo nossas armas nucleares, sempre permaneçam sob o comando dos EUA", disse Rogers na audiência com o general do exército Christopher Cavoli, comandante do Comando Europeu dos EUA e comandante da Otan.

Redução

Katherine Thompson, atual secretária de Defesa interina para assuntos internacionais, disse aos deputados que há uma revisão em andamento no Pentágono sobre o total de tropas, mas nenhuma decisão foi tomada. Questionada se os EUA desistiriam do cargo de comando, ela rejeitou a ideia. "Minha resposta é não."

Foi a primeira vez que autoridades do Pentágono negaram categoricamente que os EUA desistirão desse posto. Em janeiro, havia cerca de 84 mil soldados americanos na Europa, mas esse número já chegou a 105 mil nos últimos anos. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em fevereiro de 2022, 20 mil soldados extras foram enviados para países da região.