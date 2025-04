Bolsa de Metais de Londres, o último mercado financeiro movido a gritos da Europa

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundos antes de as negociações começarem, um 'trader' cruza o local apressadamente enquanto coloca a gravata, como exige o código de vestimenta, dirigindo-se a um dos escritórios espalhados pela sala.

Páginas rabiscadas com números e ordens do mercado de ações passam de mão em mão. Em seguida, um sino toca para sinalizar o início do leilão.

Nesse exato momento, terminam as conversas informais. As chamadas por celulares, proibidas no 'Ring', também não interromperão o leilão. Apenas os telefones fixos podem ser usados para se conectar com o mundo exterior.

"Para ser eficiente, tem que estar consciente de tudo o que acontece ao redor durante a sessão, reagir rapidamente, ser claro e audível no momento de falar", conta Giles Plumb, 'trader' na StoneX e que negocia cobre há "21 anos".