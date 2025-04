Acordo de governo na Alemanha busca enfrentar 'desafios históricos'

O conservador Friedrich Merz revelou, nesta quarta-feira (9), o seu acordo de coalizão com os social-democratas para fazer "a Alemanha avançar", em meio a "desafios históricos", desde a ameaça russa ao impacto da guerra comercial de Trump. Merz disse que deseja que "o novo governo possa começar a trabalhar no início de maio".

O roteiro de governo de coalizão para os próximos quatro anos foi elaborado após negociações "realizadas em um contexto de crescentes tensões políticas mundiais (...) em que muitas forças, dentro e fora do país, trabalham (...) contra nós na Alemanha", declarou o futuro chefe de Governo, ao apresentar o acordo. Um mês e meio após as eleições legislativas, o bloco conservador CDU/CSU se prepara para assumir as rédeas da principal economia da Europa em uma aliança com o Partido Social-Democrata (SPD) do chanceler em fim de mandato, Olaf Scholz. O futuro Executivo enfrentará uma longa série de questões, principalmente relançar a economia em recessão há dois anos, frear o avanço do partido ultradireitista Alternativa para a Alemanha (AfD) e apoiar o reforço da defesa europeia ante o desentendimento com os Estados Unidos. O próximo governo promete um "apoio completo" à Ucrânia no plano militar e diplomático ante a guerra de agressão da Rússia, e quer aumentar consideravelmente o gasto em defesa nos próximos anos, indica o acordo de governo de coalizão alcançado.

- Futuro em jogo - No contrato de coalizão de 140 páginas, os signatários destacam os "desafios históricos" que a Alemanha enfrenta. "A política dos próximos anos determinará em grande parte se seguiremos vivendo em uma Alemanha livre, segura, justa e próspera", segundo o documento.

Segundo uma pesquisa publicada na quarta-feira pelo Instituto Ipsos, a AfD agora lidera as intenções de voto com 25%, quase cinco pontos a mais que o seu resultado recorde nas eleições legislativas, enquanto os conservadores estão com 24%. Merz promete um "novo rumo para a política migratória", afirmando que quer pôr fim à imigração ilegal e suspender o reagrupamento familiar. A conclusão das negociações deve tranquilizar os demais países europeus, impacientes para que a Alemanha tenha um líder para enfrentar os atuais desafios de segurança e econômicos.

A economia alemã, muito dependente das exportações, é uma das mais expostas às consequências das novas tarifas americanas. Segundo a imprensa, as pastas de Economia e Relações Exteriores provavelmente irão para os conservadores, enquanto o SPD ficará com as de Finanças e Defesa, onde o popular Boris Pistorius será mantido. O governo de coalizão tripartite de Scholz entrou em colapso no início de novembro devido a diferenças orçamentárias intransponíveis entre sua legenda, os Verdes, e o Partido Democrático Livre.