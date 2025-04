Zverev perde para Berretini na estreia em Monte Carlo

O alemão Alexander Zverev, principal favorito no Masters 1000 de Monte Carlo, foi eliminado logo na estreia no torneio monegasco após perder em três sets para o italiano Matteo Berrettini, por 2-6, 6-3 e 7-5. Sem o atual número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner, que cumpre uma suspensão por doping, Zverev, segundo colocado no ranking mundial, chegou a Monte Carlo como cabeça de chave número um, mas foi derrotado por Berrettini, ex número 6 do mundo e finalista de Wimbledon em 2021, que tenta recuperar seu nível após alguns anos complicados por lesões.

Zverev demonstrou estar desorientado nesta primeira parte da temporada. Depois de perder para Sinner na final do Aberto da Austrália e ficar sem o tão sonhado primeiro título de Grand Slam, o alemão venceu apenas seis de seus últimos doze jogos e não teve resultados de destaque, exceto por duas quartas de final em Buenos Aires e no Rio e oitavas de final em Miami. "É o pior período desde minha lesão [em Roland Garros, em 2022]", reconheceu Zverev em entrevista coletiva. O alemão começou bem a partida e venceu o primeiro set sem dificuldades, ao quebrar duas vezes o saque de Berrettini, mas o jogo mudou quando Zverev sofreu a primeira quebra, que o deixou em desvantagem de 4-2 no segundo set, que acabou perdendo. Ele ficou em uma situação muito delicada após perder novamente o serviço e ficar atrás por 4-3 no terceiro set e, embora tenha conseguido devolver a quebra no décimo game, cedeu o saque novamente no game seguinte, e o italiano selou a vitória com seu primeiro match point.

"Joguei muito bem o primeiro set e, depois que perdi o saque no segundo, joguei dez níveis abaixo (...) é a mesma história há meses. Fui eu quem perdeu a partida mais uma vez", acrescentou o alemão. Essa foi a primeira partida da segunda rodada disputada nesta terça-feira em Monte Carlo. Horas depois, também entraram em quadra Stefanos Tsitsipas (Nº 8) e o britânico Jack Draper (Nº 6), que conseguiram avançar às oitavas de final. O grego, atual campeão em Monte Carlo e três vezes vencedor do torneio, derrotou o australiano Jordan Thompson (Nº 38) por 4-6, 6-4, 6-2. Já Draper, campeão em Indian Wells, superou o americano Marcos Giron (Nº 45) por 6-1, 6-1.

Em confrontos ainda válidos pela primeira rodada, o argentino Tomás Etcheverry e os espanhóis Pedro Martínez e Roberto Bautista conquistaram a classificação, ao contrário do chileno Nicolás Jarry e do argentino Sebastián Báez, que foram eliminados. Outra surpresa do dia foi a eliminação do dinamarquês Holger Rune (Nº 12 do ranking), que abandonou seu jogo contra o português Nuno Borges por motivo de doença. . Simples masculino - Primeira rodada:

Nuno Borges (POR) derrotou Holger Rune (DEN/N.10) 6-2, 3-0 e abandono Pedro Martínez (ESP) x Lorenzo Sonego (ITA) 6-4, 1-6, 6-2 Grigor Dimitrov (BUL/N.15) x Nicolás Jarry (CHI) 6-3, 6-4