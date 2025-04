Ucrânia afirma que capturou dois chineses que lutavam ao lado das forças russas

As tropas ucranianas capturaram dois chineses que lutavam junto às forças russas no front oriental, afirmou nesta terça-feira (8) o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, que pediu explicações ao governo de Pequim.

A AFP recebeu do alto funcionário ucraniano cópias de alguns desses supostos documentos, segundo os quais um dos "cidadãos chineses" tem 34 anos, pertence à etnia Han, majoritária na China, e está registrado na cidade de Xinzheng, no centro do país.

Nas imagens, um jovem com uniforme de combate e as mãos atadas tenta descrever a uma pessoa fora do alcance da câmera o que parece ser um confronto do qual participou. Ouve-se ele pronunciar a palavra "commander" (comandante, em inglês).

Segundo conclusões "preliminares", "trata-se de cidadãos chineses seduzidos por contratos" com o Exército russo, disse. "Os consideramos militares porque são soldados do exército do ocupante."

"Estamos esclarecendo se têm experiência militar [na China] e o que pensa Pequim", acrescentou o funcionário.

Muitos cidadãos de diferentes países lutam nos exércitos de ambos os lados nesta guerra. Os russos afirmam ter capturado, entre outros, colombianos, britânicos, americanos e australianos nos últimos anos.

De acordo com a Ucrânia, a Coreia do Sul e as potências ocidentais, a Coreia do Norte enviou milhares de soldados para apoiar o exército de Moscou no oblast (região administrativa) russo de Kursk, ocupado parcialmente pelas forças de Kiev desde agosto de 2024.

A China se apresenta como uma parte neutra no conflito, mas tem uma estreita aliança política e econômica com a Rússia, e os membros da Otan afirmam que Pequim é um "facilitador decisivo" da invasão russa, que nunca condenou.

Os países da Otan apontam, em especial, a associação "sem limites" que a Rússia e China exibem e o apoio de Pequim em grande escala à base industrial de defesa russa.

