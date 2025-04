Trump diz que EUA e Irã negociarão pela 1ª vez em 10 anos acordo nuclear

O presidente americano, que em 2018 abandonou o acordo internacional que limitava o programa nuclear do Irã e instituiu uma política de sanções, tem pressionado por um diálogo direto com os iranianos, que até agora exigem que as conversas sejam indiretas. No domingo, Teerã chamou o diálogo de "sem sentido".

Donald Trump disse nesta segunda-feira, 7, que os EUA iniciarão negociações diretas com o Irã no sábado para discutir o programa nuclear iraniano. Se acontecer, o encontro será o primeiro entre os dois países desde 2015. Trump fez o anúncio ao lado do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, após uma reunião em que os dois discutiram questões comerciais e a guerra em Gaza.

Após o anúncio de Trump, o Irã rejeitou de novo qualquer negociação direta com os EUA e afirmou que o diálogo será realizado com mediação de Omã. "As negociações não serão diretas", disse à Reuters um funcionário do alto escalão do governo iraniano, que pediu para não ser identificado.

Diálogo

Segundo o chanceler do Irã, Abbas Araqchi, as negociações diretas não fazem sentido porque os EUA vêm ameaçando usar a força, em vez de diplomacia. "Mas continuamos comprometidos com a diplomacia e estamos prontos para tentar as negociações indiretas", disse Araqchi.

Ontem, no entanto, Trump ignorou as declarações do Irã e garantiu que haverá um encontro, segundo ele, "quase do mais alto nível". "Teremos uma reunião muito importante no sábado e negociaremos com eles diretamente", disse o presidente a jornalistas no Salão Oval. "Talvez cheguemos a um acordo, isso seria fantástico. Nos reuniremos no sábado em um encontro muito importante, quase ao mais alto nível."