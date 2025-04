Quase 50 hipopótamos morrem em uma reserva africana devido a bactéria

Quase 50 hipopótamos morreram devido ao antraz no Parque Nacional de Virunga, leste da República Democrática do Congo, informou um funcionário do parque à AFP, nesta terça-feira (8).

O antraz é uma doença causada pela bactéria formadora de esporos Bacillus anthracis, que sobrevive durante décadas no solo onde foram enterrados animais que morreram de antraz ou eram portadores.