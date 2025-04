'O objetivo é que Trump volte atrás em relação às tarifas aduaneiras', afirma Macron

O presidente francês, Emmanuel Macron, expressou, nesta terça-feira (8), sua esperança de que seu par americano, Donald Trump, "volte atrás em sua decisão" sobre as tarifas impostas ao resto do mundo, e, em particular, à União Europeia.

"O objetivo é chegar a uma situação na qual o presidente Trump reverta sua decisão", declarou Macron durante uma visita ao Egito.