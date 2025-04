Noboa, o jovem presidente eleito no Equador com a promessa de sufocar o narcotráfico

Com discursos curtos, um olhar firme e sempre cercado por um forte esquema de segurança, o presidente Daniel Noboa disputa a reeleição no Equador com o compromisso de dobrar a aposta para enfrentar um narcotráfico audacioso. Do alto de um tanque de guerra vestindo colete e capacete à prova de balas, Noboa lança advertências aos criminosos nas áreas mais perigosas do país. Outras vezes, aparece no Instagram com roupas esportivas, guitarra acústica e cantarolando em inglês uma música dos Goo Goo Dolls.

Com pouca experiência política, Noboa se tornou, aos 35 anos, o presidente mais jovem da história do Equador. Mas "nada se resolve em um ano", repete o chefe de Estado, hoje com 37 anos, com a aspiração de permanecer no poder com suas políticas de linha-dura contra as máfias. Os narcotraficantes "nunca imaginaram que eu teria colhões para declarar guerra contra eles", disse à revista New Yorker em junho. Se conseguir se reeleger para mais quatro anos, quebrará pela segunda vez a escrita do pai, um empresário do setor bananeiro, que tentou, sem sucesso, chegar à Presidência em cinco ocasiões. Nascido nos Estados Unidos e formado em prestigiosas universidades estrangeiras, Noboa foi eleito para completar até maio o mandato de Guillermo Lasso. O ex-presidente dissolveu o Congresso e abriu o caminho para a realização de eleições antecipadas para fugir da destituição em um julgamento político por corrupção.

Noboa é sommelier, quis ser músico quando era mais jovem, tentou ser vegetariano, coleciona pimentas e é apaixonado por carros, cavalos e guitarras, segundo familiares próximos. Embora seja um dos presidentes mais populares da América Latina, as pesquisas mais recentes preveem um segundo turno acirrado contra a esquerdista Luisa González, herdeira política do ex-presidente Rafael Correa (2007-2017). - "Mais soldados" -

Atlético e tatuado, Noboa evita se expor em palanques, coletivas de imprensa e entrevistas, mas distribui abraços e selfies por onde passa. Acumulou apoios com uma ofensiva espetacular contra o narcotráfico, que incluiu o envio de militares às ruas e dentro das prisões, onde exibiu presos seminus, o que lhe rendeu comparações com seu contraparte salvadorenho, Nayib Bukele. Também tem sido criticado por organizações de defesa dos direitos humanos por abusos da força pública durante os prolongados estados de exceção e pela declaração de conflito armado interno.

Quatro meninos foram assassinados e tiveram seus corpos carbonizados em Guayaquil (sudoeste), em um caso envolvendo 16 militares. Na reta final da campanha, tem buscado o apoio do presidente americano, Donald Trump, na luta contra o crime e não descarta a volta de bases militares estrangeiras, hoje proibidas por lei. Além disso, anunciou uma aliança com Erik Prince, fundador da questionada empresa americana de segurança Blackwater, cujos funcionários mataram e feriram dezenas de civis no Iraque.