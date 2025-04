Finlândia e Suécia pedem implementação do acordo UE-Mercosul em face das tarifas de Trump

Finlândia e Suécia defendem o desenvolvimento do livre comércio com outros países em face das tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e defendem a entrada em vigor do acordo com os países do Mercosul, disse a ministra das Relações Exteriores da Finlândia, Elina Valtonen, nesta terça-feira (8).

Na Finlândia, "somos a favor da abertura de novos canais de comércio e da exploração de novos acordos de livre comércio com outras partes do mundo, e a União Europeia está fazendo um trabalho fantástico na abertura de novas negociações", disse Valtonen ao lado de sua homóloga sueca, Maria Malmer Stenergard.