EUA executam assassino de funcionária de jornal

Um homem de 48 anos foi executado nesta terça-feira no estado americano da Flórida, por ter sequestrado e assassinado uma funcionária do jornal Miami Herald no ano 2000, anunciou uma autoridade penitenciária local.

Michael Tanzi recebeu uma injeção letal no fim da tarde, na prisão estadual da Flórida, em Raiford, pelo homicídio de Janet Acosta, que tinha 49 anos quando foi sequestrada, no intervalo do almoço.