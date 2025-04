EUA classificam El Salvador como seguro para viagens

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O governo dos Estados Unidos reduziu o nível de alerta para as viagens a El Salvador devido à diminuição significativa da atividade desses grupos e dos crimes violentos no país, informou no X o secretário de Estado americano, Marco Rubio. Ele ressaltou que "a liderança" de Bukele foi crucial para aumentar a segurança no país.

"El Salvador acaba de receber a estrela dourada de viagens do Departamento de Estado americano. Nível 1: o mais seguro", comemorou o presidente salvadorenho, na mesma plataforma.

Bukele mantém presos mais de 200 venezuelanos deportados pelos Estados Unidos, que ele acusa de serem criminosos. Suas famílias e o governo da Venezuela afirmam que eles são apenas imigrantes comuns.

Organizações de defesa dos direitos humanos denunciam a ocorrência de abusos durante o regime de exceção instaurado em 2022 em El Salvador e afirmam que há inocentes atrás das grades.