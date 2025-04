Erdogan processa líder do principal partido de oposição por 'insultos'

"Uma denúncia criminal foi apresentada ao Ministério Público de Ancara por insultos ao presidente contra Özgür Özel", líder do Partido Republicano do Povo (CHP, social-democrata), anunciou o advogado de Erdogan, Hüseyin Aydin.

Durante o congresso extraordinário do CHP realizado no domingo, Özel declarou que "a Turquia é governada por uma junta que tem medo das eleições, medo de seus oponentes e medo da nação".

Recep Tayyip Erdogan é "o presidente de uma junta que ataca aqueles que têm o apoio do povo e que poderiam virar seus rivais", acrescentou Özel, que criticou a detenção no mês passado do prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, principal rival do chefe de Estado e membro do CHP.

O partido CHP pretendia formalizar a candidatura de Imamoglu para as eleições presidenciais de 2028 quando ele foi detido.

A prisão de Imamoglu em 19 de março desencadeou uma onda de protestos em todo o país.