Costura ou barberia: aprender um ofício para frear a emigração na Guatemala

"A gente começa a pensar (...) e se eu tivesse saído e voltado (deportada), e a dívida que tenho (com contrabandistas de migrantes), como vou pagá-la?", reflete Lares, vestida com um colorido traje maia K'iche' no município indígena de Joyabaj, no oeste da Guatemala.

Segundo um responsável pelo centro de formação, os traficantes de migrantes ou "coiotes" cobram quase 20.000 dólares (117 mil reais) para levar uma pessoa para os Estados Unidos dessa empobrecida região rodeada de montanhas no departamento de Quiché.

Graças à bolsa, Lares aprendeu costura e agora confecciona huipiles (blusas maias), que vende em uma pequena loja em sua casa na aldeia Estanzuela. Também os oferece nas redes sociais e já enviou algumas peças para os Estados Unidos.

"Graças a Deus chegou à minha vida o que é a bolsa (...), isso foi o que me fez ficar aqui e dizer: eu posso seguir adiante", disse a mulher à AFP.