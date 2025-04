Congresso argentino investigará escândalo de criptomoedas de Milei

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Esse é o segundo revés do governo em uma semana, após o Senado ter rejeitado na quinta-feira dois juízes da Suprema Corte indicados por Milei e nomeados posteriormente por decreto.

Em fevereiro, Milei promoveu (ou divulgou, conforme sua versão) nas redes sociais a "memecoin" $LIBRA. "Este projeto privado se dedicará a incentivar o crescimento da economia argentina", escreveu ele.

Lançada no mesmo dia, a criptomoeda atingiu um valor de quase 5 dólares após a publicação no X e desabou 90% em duas horas. Milei então apagou sua postagem inicial e afirmou que "não estava informado sobre os detalhes do projeto".

"Na Câmara dos Deputados vamos determinar as responsabilidades políticas dos funcionários do governo", escreveu no X o deputado opositor Esteban Paulón após a votação, que teve 128 votos a favor, 93 contra e 7 abstenções.