Comissão parlamentarista francesa recomenda medidas rigorosas sobre as audições de elenco

Uma comissão parlamentar francesa recomenda a regulamentação rigorosa de convocações de elenco e o acompanhamento constante dos menores que fazem sua estreia no cinema para combater a violência sexual, após vários casos de grande repercussão nos últimos anos. No total, são cerca de 90 recomendações para deter a "destruição de talentos" que o mundo do entretenimento pode representar, de acordo com as conclusões.

A criação dessa comissão foi decidida no ano passado na Assembleia Nacional francesa após o escândalo causado pelas acusações da atriz Judith Godrèche, que foi descoberta e depois fez parceria durante anos com um diretor de cinema, Benoît Jacquot, mesmo sendo menor de idade. Os eventos remontam à década de 1990. Godrèche acusou em 2024 Jacquot e outro diretor, Jacques Doillon, de a terem estuprado e abusado dela durante aqueles anos, quando era menor de idade. Esse episódio já foi precedido por graves acusações contra estrelas conhecidas do cinema francês, como Gerard Depardieu e o diretor Luc Besson. No caso Depardieu, as acusações de várias mulheres seguem no curso judicial.

O "caso Godrèche" provocou uma enorme onda de choque, com acusações que continuam surgindo regurlamente em todas as áreas da cultura francesa, do mundo literário à mídia, à publicidade e às artes cênicas. A comissão, que publicará oficialmente seu relatório nesta quarta-feira (9), constata que "as violências morais, sexistas e sexuais no âmbito cultural são sistêmicas, endêmicas e persistentes", de acordo com um texto obtido pela AFP. "Em nosso país existe um culto ao talento e ao gênio criativo", explicou à AFP Erwan Balanant, deputado centrista e relator da comissão. "E esse gênio criador tem uma espécie de permissão para criar sua obra, o que para alguns seria mais importante que as regras da nossa República".

o texto solicita "estabelecer o princípio da proibição da sexualização de menores" na tela e nas fotografias de modo, bem como "regulamentar" as audições, "lugares perigosos por definição", impondo que sejam realizadas em instalações profissionais e excluindo cenas de nudez. "Muitos diretores de elenco e gerentes se aproveitam da extrema vulnerabilidade de atores e atrizes para obter favores sexuais, sejam eles voluntários ou forçados", afirma o relat´roio. A comissão também recomenda estender a presença obrigatória de um responsável pela criança a todas as produções artísticas, algo opcional até pouco tempo na França.