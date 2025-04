Atacar o 'sistema' sem parecer Trump, a difícil estratégia de Le Pen na França

Le Pen, de 56 anos, liderava as pesquisas do primeiro turno da eleição presidencial de 2027 graças em parte aos seus esforços para maquiar a imagem de radical de seu partido, mas a condenação por malversação de fundos públicos quando era eurodeputada a impede de se candidatar.

À espera do julgamento do recurso e seu eventual veredicto para meados de 2026, as autoridades de seu partido Reagrupamento Nacional (RN) multiplicaram os ataques contra a decisão judicial: "caça às bruxas", "tirania dos juízes", magistrados "surdos", entre outros.

Marine Le Pen não tinha "outra opção" além de adotar essa linha de "vitimização" para manter sua base eleitoral, segundo Jean-Yves Dormagen, professor de Ciências Políticas na Universidade de Montpellier, no sul da França.

A ultradireitista não é a primeira política a questionar a imparcialidade dos juízes após uma condenação. O ex-presidente conservador Nicolas Sarkozy (2007-2012), que tem vários processos judiciais abertos, costuma criticar as investigações contra ele.

Mas "o radicalismo [da reação do RN] com tons quase conspiratórios é surpreendente e novo", em comparação à sua estratégia dos últimos anos, destaca Mathieu Gallard, diretor de estudos no instituto de pesquisas Ipsos.