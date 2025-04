UE ofereceu aos EUA tarifas zero sobre bens industriais, diz chefe da Comissão Europeia

A União Europeia ofereceu aos Estados Unidos um acordo para adotar tarifas zero sobre produtos industriais, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta segunda-feira (7).

"Estamos prontos para negociar com os Estados Unidos. De fato, oferecemos tarifas zero sobre bens industriais, como fizemos com sucesso com muitos outros parceiros comerciais", disse a chefe do braço Executivo da UE.