Principais crises nas Bolsas desde o crash de 1929

Os economistas ainda não falam de "crash", uma palavra que designa uma queda brusca e generalizada dos preços, com importantes consequências para a economia real. Mas os analistas já mencionam uma queda "histórica" e até mesmo um "banho de sangue" nos mercados asiáticos e europeus.

As Bolsas de Valores desabaram nesta segunda-feira (7) devido ao impacto das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao resto do mundo e à anunciada resposta da China.

A seguir, as principais quedas do mercado de ações que abalaram a economia mundial desde o início do século XX.

- 2020: crash pela pandemia

As Bolsas viveram uma quinta-feira tensa em 12 de março de 2020, no dia seguinte à declaração de pandemia de covid-19 pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Naquele dia, Paris perdeu 12%, Madri 14% e Milão 17%. Londres e Nova York recuaram, respectivamente, 11% e 10%, algo sem precedentes desde o crash de outubro de 1987.