Polícia alemã descobre zebras, abutres e macacos ao parar caminhonete

Duas zebras, seis macacos e vários animais exóticos foram encontrados em uma caminhonete que a polícia alemã apreendeu na fronteira com os Países Baixos, indicaram as autoridades nesta segunda-feira (7).

A polícia fez a vistoria no veículo registrado na Polônia quando tentava entrar no país na sexta-feira por Bund (noroeste da Alemanha), na fronteira com os Países Baixos.

Os dois poloneses ocupantes do veículo, de 23 e 21 anos de idade, não conseguiram entregar a documentação requerida e nenhuma prova de onde os animais eram originários.

A polícia acrescentou que os animais não viajavam de forma segura a bordo do veículo e que investiga as prováveis violações às leis de proteção animal e às regras de conservação de animais exóticos.

A caminhonete foi impedida de entrar na Alemanha e os animais foram entregues às autoridades holandesas, que os enviaram a um abrigo, acrescentou a polícia.