Petróleo atinge nível mais baixo em 4 anos em meio à incerteza econômica

Os preços do petróleo continuaram caindo nesta segunda-feira (7) para níveis não vistos desde a pandemia de covid-19, pressionados pelos temores de uma desaceleração no crescimento global que afetaria a demanda.

Os preços do petróleo despencam "sob o efeito combinado do aumento das tarifas, que prejudicaram as perspectivas da demanda por petróleo", e da aceleração do aumento da produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+), disseram analistas do DNB.