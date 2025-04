Papa doa quatro ambulâncias à Ucrânia para a linha de frente

"O Santo Padre decidiu enviar [o cardeal Konrad Krajewski] de volta à Ucrânia para doar quatro ambulâncias, equipadas com todo o equipamento médico necessário para salvar vidas, para serem enviadas a zonas de guerra", disse ele em um comunicado.

O Vaticano anunciou, nesta segunda-feira (7), a doação, por iniciativa do papa Francisco, de quatro ambulâncias à Ucrânia especificamente para serem enviadas às linhas de frente da guerra contra a Rússia.

Com esta doação, o pontífice argentino pretende "levar a luz da Páscoa na noite de escuridão" à "Ucrânia martirizada" desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

Francisco já doou três ambulâncias com as cores da cidade-Estado do Vaticano, assim como um grande comboio médico e equipamento de ultrassom para hospitais atingidos pelos bombardeios russos.

O Vaticano também enviou alimentos não perecíveis, geradores, roupas e remédios.

A Casa da Moeda do Vaticano também cunhou medalhas que representam várias mulheres e meninas ucranianas que fogem da guerra, cujos lucros vão para o papa para seu trabalho de caridade na Ucrânia.