Newcastle vence Leicester e se aproxima da zona da Champions

O Newcastle reforçou suas chances de classificação para a próxima Liga dos Campeões ao derrotar o Leicester por 3 a 0 nesta segunda-feira (7), no jogo que fechou a 31ª rodada do Campeonato Inglês. Jacob Murphy (2' e 11') e Harvey Barnes (34') marcaram os gols da vitória dos 'Magpies', que com o resultado ultrapassam o Manchester City (6º) e se colocam na quinta posição com os mesmos 53 pontos (mas com um jogo a menos) que o Chelsea (4º), que fecha a zona da Champions.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mas a boa campanha dos clubes ingleses nesta temporada na Europa pode levar até o quinto colocado da Premier League diretamente à principal competição de clubes do continente. Por sua vez, o Leicester parece cada vez mais perto da queda para a segunda divisão inglesa, com apenas 17 pontos somados (15 atrás do Wolverhampton, primeiro time fora da zona de rebaixamento) e na vice-lanterna do campeonato. O time comandado pelo ex-atacante holandês Ruud van Nistelrooy perdeu nas últimas oito rodadas, com 21 gols sofridos e nenhum marcado. Van Nistelrooy colocou em campo no segundo tempo o atacante inglês Jeremy Monga, que aos 15 anos se tornou o jogador mais jovem da história a jogar na Premier League.

Monga jogou com uma camisa sem patrocinador por ser jovem demais para vestir a propaganda de uma casa de apostas que aparece no uniforme do Leicester. -- Resultados da 31ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado: Everton - Arsenal 1 - 1 Ipswich Town - Wolverhampton 1 - 2

Crystal Palace - Brighton 2 - 1 West Ham - Bournemouth 2 - 2 Aston Villa - Nottingham 2 - 1