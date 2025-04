Napoli empata com Bologna e perde chance de encostar na Inter

O Napoli empatou com o Bologna em 1 a 1 nesta segunda-feira (7), no jogo que fechou a 31ª rodada do Campeonato Italiano, e perdeu a chance de ficar a um ponto da líder Inter de Milão.

Com o resultado, o time napolitano se mantém na vice-liderança com 65 pontos, contra 68 da Inter, que no sábado havia empatado com o Parma em 2 a 2.