México não descarta aplicar tarifas recíprocas aos EUA

"Na medida do possível, queremos evitar impor tarifas recíprocas (...). Não as descartamos, mas preferimos continuar o diálogo antes de tomar qualquer outra medida", disse a presidente, em meio à guerra comercial global desencadeada por Washington na semana passada.

Sheinbaum explicou que o motivo para não responder às tarifas dos EUA, que no caso do México afetam o aço e o alumínio e parcialmente a indústria automotiva, é que isso se refletiria em "aumentos de preços" desses produtos no México.

"É claro que queremos proteger a indústria mexicana, as empresas mexicanas, mas estamos buscando chegar a um acordo prévio" com os Estados Unidos, acrescentou a presidente de esquerda.

As tarifas recíprocas, que Trump aplicou em 2 de abril a dezenas de países, excluem, no caso do México e do Canadá, todos os bens exportados sob as regras do T-MEC.