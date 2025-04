Líderes indígenas do mundo reivindicam mesmo peso que chefes de Estado na COP30

Com trajes tradicionais e pinturas corporais, cerca de 200 povos se apresentaram, ao ritmo de maracas e tambores, levantando uma nuvem de poeira a poucos quilômetros das sedes dos Três Poderes.

Cerca de 8.000 indígenas da Amazônia e da Oceania se reúnem a partir desta segunda-feira (7), em Brasília, para exigir que seus líderes tenham "voz e poder iguais" aos chefes de Estado na COP30, a conferência sobre mudanças climáticas, que será realizada em novembro em Belém do Pará.

Delegações de Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Suriname e Venezuela, assim como representantes de Austrália, Fiji e outras nações oceânicas, se somaram este ano ao encontro anual dos povos originários brasileiros, o Acampamento Terra Livre.

Separados por dezenas de milhares de quilômetros, os povos da Amazônia e da Oceania compartilham a vulnerabilidade ao aquecimento global.

"Exigimos que as lideranças indígenas e das comunidades locais tenham voz e poder iguais aos Chefes de Estado na COP30, com a mesma legitimidade, poder de decisão e respeito que as representações dos países", disse a líder indígena brasileira Alana Manchineri em uma declaração conjunta dos povos participantes.

Os povos originários também exigem financiamento direto para preservar a natureza e compensação pelos danos sofridos.