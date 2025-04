Imperador do Japão visita ilha de Iwo Jima para marcar o 80º aniversário da Segunda Guerra Mundial

A pequena ilha vulcânica, localizada a aproximadamente 1.250 quilômetros de Tóquio, foi palco de cinco semanas de combates entre as forças japonesas e americanas nos estágios finais da guerra.

O imperador japonês Naruhito e a imperatriz Masako fizeram uma rara visita à pequena ilha de Iwo Jima, no oceano Pacífico, nesta segunda-feira (7) para marcar o 80º aniversário da sangrenta Batalha de Iwo Jima, durante a Segunda Guerra Mundial.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após intensos confrontos em túneis, quase todos os 21.000 soldados japoneses morreram, enquanto os americanos relataram cerca de 6.800 mortos e 19.000 feridos.

O casal real fez uma reverência com um ritual nesta segunda-feira, no qual ofereceram flores e derramaram água em um memorial para os mortos na guerra, enquanto a chuva caía na ilha conhecida no Japão como Iwo-To.

O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, e o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, viajaram juntos para a ilha há pouco mais de uma semana para uma cerimônia que marcou o 80º aniversário da batalha.

O conflito inspirou filmes e livros, mas está mais intimamente associado a uma das fotos mais famosas da Segunda Guerra Mundial, que mostra um grupo de fuzileiros navais dos Estados Unidos hasteando sua bandeira na superfície coberta de escombros do monte Suribachi.