Bombardeio israelense no sul do Líbano deixa um morto

Um homem morreu nesta segunda-feira (7) em um bombardeio israelense no sul do Líbano, onde Israel efetua incursões apesar do cessar-fogo em vigor, informaram as autoridades libanesas.

O Exército israelense, procurado pela AFP, afirmou que está examinando as informações.

Apesar do cessar-fogo concluído em 27 de novembro com o movimento xiita libanês Hezbollah, Israel prossegue com os ataques no Líbano e mantém tropas em vários locais no sul do país.

O acordo prevê, no entanto, a presença apenas dos Capacetes Azuis da ONU e do Exército libanês no sul do país.

O pacto também estabelece que o Hezbollah deve abandonar a área ao norte do rio Litani, a quase de 30 km da fronteira israelense, e desmantelar as infraestruturas militares que ainda possui no sul.