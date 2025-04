Artista diz que carreira está ameaçada após Trump apontar retrato pintado por ela como 'o pior'

Uma artista do estado do Colorado, nos EUA, nega tentar distorcer a imagem do presidente Donald Trump em um retrato que estava pendurado até recentemente no Capitólio do estado e diz que as críticas do presidente estão prejudicando seus negócios. Ela também contestou que o trabalho atraiu muitas reclamações antes de Trump opinar. Trump chamou o retrato da pintora Sarah Boardman, de Colorado Springs, de "propositalmente distorcido", em uma postagem de 23 de março na plataforma Truth Social. Trump acrescentou que Boardman "deve ter perdido seu talento à medida que envelhecia" e postou que preferia não ter nenhum retrato no Capitólio do Colorado a essa obra da artista.

Os líderes legislativos anunciaram no dia seguinte que retirariam o retrato. Ele desapareceu de uma parede de retratos de ex-presidentes na manhã seguinte, relegado ao armazenamento do museu. Em uma declaração por e-mail no sábado, 5, Boardman negou ter distorcido Trump intencionalmente. Enquanto Trump postou que "muitas pessoas" do Colorado reclamaram do retrato, Boardman escreveu que ela "recebeu avaliações e feedback extremamente positivos" ao longo dos seis anos em que ele ficou pendurado no Capitólio. Isso mudou para pior desde os comentários de Trump, escreveu Boardman. "O presidente Trump tem o direito de comentar livremente, como todos nós, mas as alegações adicionais de que eu 'distorci propositalmente' o retrato e que eu 'devo ter perdido meu talento à medida que envelheci' agora estão impactando direta e negativamente meu negócio de mais de 41 anos, que agora corre o risco de não se recuperar." Um comitê consultivo do Capitólio do Colorado encomendou o retrato, aprovou a foto de referência para o retrato e aprovou seu trabalho em andamento, escreveu Boardman.