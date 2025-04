Vietnã pede pelo menos 45 dias para implementar tarifas dos EUA

O líder máximo do Vietnã, o secretário-geral do Partido Comunista, To Lam, indicou no documento que havia nomeado o vice primeiro-ministro Ho Duc Phoc para discutir a questão e "chegar a um acordo o mais rápido possível".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na carta, ele pede ao presidente dos EUA, Donald Trump, que indique um representante para um possível diálogo e diz que espera se reunir com ele em Washington no final de maio para finalizar o assunto.

O mandatário republicano teve uma conversa telefônica com o líder vietnamita na sexta-feira e disse que a discussão foi "muito produtiva".

O Vietnã, no Sudeste Asiático, tem o terceiro maior superávit comercial com os Estados Unidos, depois da China e do México.

O produto interno bruto (PIB) do Vietnã cresceu 6,93% em relação ao ano anterior no primeiro trimestre, um pouco abaixo dos 7,55% do último trimestre do ano passado, informou o Escritório Geral de Estatísticas do Vietnã no domingo.