Símbolo da primavera, safra de aspargos tem baixa recorde na Alemanha

Colheita do legume atingiu nível mais baixo desde 2013. Redução é intensificada por aumento dos custos, diminuição da demanda e escassez de trabalhadores sazonais.A temporada de aspargos pode não receber muita atenção em outros países, mas na Alemanha a colheita da primavera, estação que se iniciou em março no hemisfério Norte, se tornou uma espécie de símbolo. Os restaurantes têm "cardápios de aspargos" sazonais, e o legume se esgota rapidamente nas prateleiras dos supermercados. Algumas cidades alemãs têm até festivais dedicados aos aspargos, com a coroação de "Rainhas dos Aspargos". Entretanto, nos últimos anos, os agricultores têm produzido cada vez menos a hortaliça. Embora ainda seja, de longe, o vegetal que ocupa a maior parte das terras agrícolas da Alemanha – cerca de 19.800 hectares, quase 28 mil campos de futebol –, o aumento dos custos, a diminuição da demanda e a falta de trabalhadores contribuíram para reduzir a produção nos últimos anos. Mudança de gostos e mudança de tempos O Departamento Federal de Estatística, o Destatis, divulgou dados nesta quinta-feira mostrando que a produção de aspargos caiu 3% em 2024, atingindo seu nível mais baixo desde 2013. O Destatis também registrou um declínio constante na última década nos trabalhadores sazonais que auxiliam os produtores de aspargos. Na temporada 2022-23, apenas 28% dos 243.000 profissionais temporários que vão à Alemanha para atuar na agricultura agricultura trabalhavam em campos de aspargos. Em 2020, o governo chegou a organizar uma operação de transporte aéreo de trabalhadores sazonais estrangeiros para atuarem nas colheitas do país. A mudança de gostos e o aumento dos custos dos produtos frescos também agravam a queda do produto nas prateleiras. O abandono de alguns campos em favor de outras culturas também intensifica a redução na safra, já que a rotação de culturas é vista como uma forma de combater o impactos da mudança climática.