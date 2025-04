Justiça chilena cassa mandato de filha de Salvador Allende no Senado

Maria Isabel Allende perdeu mandato de senadora após imbróglio envolvendo tentativa de venda da casa do seu pai para o Estado chileno, com o objetivo de transformar a residência do ex-presidente em um museu.O Tribunal Constitucional do Chile decidiu nesta quinta-feira (03/04) destituir a senadora Maria Isabel Allende Bussi de seu cargo, acatando uma denúncia apresentada por parlamentares da oposição ao governo do presidente chileno Gabriel Boric. Ela foi acusada de ferir a Constituição ao tentar vender a histórica residência de seu pai, o falecido presidente socialista Salvador Allende, ao Estado chileno. Maria Isabel Allende é homônima da escritora chilena-americana Isabel Allende, filha de um primo de Salvador Allende, que se exilou na Venezuela durante a ditadura no Chile. A controvérsia começou no final de 2024, quando o governo anunciou a compra da antiga residência de Allende por 933 milhões de pesos chilenos (R$ 5,5 milhões) ao final de dezembro. O objetivo era transformar a casa em um museu sobre a vida do líder da Unidade Popular (UP), deposto em 1973 por forças militares alinhadas com o general Augusto Pinochet. A operação envolveu a assinatura de contratos com herdeiros do ex-presidente, entre eles, a neta de Salvador Allende e ex-ministra da Defesa, Maya Fernández, e uma de suas filhas, a senadora Isabel Allende. No entanto, ambas estavam constitucionalmente impedidas de firmar convênios com o Estado devido a seus cargos públicos. Fernández comandava a Defesa até março deste ano, quando renunciou após a polêmica. Uma investigação judicial foi aberta sobre o caso, que buscava esclarecer se houve fraude contra o tesouro na compra da residência. O governo reverteu a decisão apenas três dias após anunciar a compra. Além da casa da família Allende, o governo anunciou a compra da residência do ex-presidente chileno Patricio Aylwin (1990-1994), também para transformá-la em um museu, uma proposta que não foi bem recebida e recebeu críticas da oposição. Após a polêmica, Boric demitiu a então ministra de Bens Nacionais, Marcela Sandoval. Outros seis funcionários da pasta também pediram demissão. "Memória de Allende permanece intacta" De acordo com a mídia local, que teve acesso ao despacho do órgão, a decisão foi acatada por 8 votos a 2 e põe fim a uma carreira parlamentar ininterrupta de três décadas da socióloga. Allende foi a primeira mulher a presidir o Senado no país. Segundo o jornal espanhol El País, entre os juízes favoráveis à destituição estão duas ministras nomeadas pelo presidente Boric em 2022. A medida entrará em vigor assim que ela e sua legenda, o Partido Socialista (PS), forem oficialmente notificados. "A memória do presidente Allende permanecerá intacta. A decisão judicial não a mancha. Hoje não haverá museu, mas ainda haverá ruas e praças com seu nome em todo o Chile e no mundo, bem como seu legado político e o carinho de milhões de compatriotas", disse a socióloga em um comunicado. "Em meus mais de 30 anos como servidora pública, nunca usei meu cargo para ganho pessoal e sempre respeitei a Constituição e a lei", acrescentou Allende, ressaltando que a família agiu de "boa fé". Segundo ela, todas as indicações legais para a venda da residência foram seguidas, e a transação nunca se concretizou. "Nunca recebemos nenhum dinheiro por um projeto que não prosperou", afirmou. A senadora é considerada uma embaixadora de sua família, que se tornou símbolo de resistência contra a repressão militar enfrentada no país nos anos 1970 e 1980. Ultradireita vitoriosa A decisão foi tomada como uma vitória política pelo ultradireitista Partido Republicano meses antes da próxima eleição presidencial no país, marcada para novembro. A sigla encabeçou a petição ao lado de membros da coalizão Chile Vamos, que inclui a Renovação Nacional (RN) e a União Democrática Independente (UDI). "Agradecemos a resolução de aceitar nosso pedido de destituição da senadora Isabel Allende por ter cometido um delito constitucional (...) Parlamentares não podem firmar contratos com o Estado, e uma pessoa que está no cargo há mais de 30 anos não poderia deixar de estar ciente disso", disse o presidente do Partido Republicano, Arturo Squella, em um comunicado à imprensa. "Grave precedente" A porta-voz do governo chileno, Aysén Etcheverry, disse que a decisão "abre um grave precedente". "Como poder executivo, é claro que devemos respeitar as decisões do Tribunal Constitucional, mas não podemos deixar de lamentar", disse. "A senadora Isabel Allende representa uma trajetória política, profissional e pessoal de compromisso democrático que marcou profundamente a história de nosso país. Estamos convencidos de que ela e sua família agiram de boa fé", acrescentou. gq (DW, EFE, ots)