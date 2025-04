Irã rejeita proposta de Trump de negociações diretas com EUA

"Não haveria sentido em negociações diretas com uma parte que constantemente ameaça usar a força (...) e cujos vários funcionários expressam posições contraditórias", disse o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, no sábado, em uma declaração publicada por seu ministério neste domingo.

O Irã se recusou, neste domingo (6), a negociar diretamente com os Estados Unidos sobre seu programa nuclear, apesar das ameaças do presidente Donald Trump de bombardear o país se um acordo não for alcançado.

"É mais rápido e você tem uma compreensão muito melhor do outro lado do que se passar por intermediários", argumentou o republicano.

Os iranianos "queriam intermediários", mas "não acho que esse ainda seja o caso", acrescentou Trump a bordo do Air Force One.

"Se você quer negociar, qual é o objetivo de fazer ameaças?", questionou no sábado o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, eleito no ano passado com a promessa de retomar o diálogo com as potências ocidentais. O objetivo é obter uma flexibilização das sanções que reavivará a economia.

Em 2015, o Irã fechou um acordo com os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (China, Rússia, Estados Unidos, França e Reino Unido) e com a Alemanha para supervisionar suas atividades nucleares.