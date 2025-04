EUA diz que 'mais de 50 países' pedem para negociar tarifas

Um imposto universal de importação de 10% entrou em vigor nos Estados Unidos no sábado. Na quarta-feira, os impostos sobre as importações de alguns países, como os membros da União Europeia (20%) e a China (34%), aumentarão, anunciou Trump em 2 de abril.

Esse anúncio fez com que os mercados de todo o mundo despencassem.

"Mais de 50 países entraram em contato com o governo para reduzir as tarifas e acabar com a manipulação de suas moedas", disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, à NBC.

"Vamos ver se o que eles têm a propor é confiável", acrescentou o secretário, "porque depois de 20, 30, 40 ou 50 anos de mau comportamento, não se pode começar do zero".

A China respondeu imediatamente às tarifas sobre seus produtos com medidas semelhantes contra os Estados Unidos. Em vez disso, os líderes europeus intensificaram seus contatos no fim de semana antes de os ministros do comércio da UE se reunirem na segunda-feira para chegar a um acordo sobre a resposta do bloco.