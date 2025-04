Corpo de menina desaparecida em enchente é encontrado na Argentina

Os 350.000 habitantes dessa cidade, 600 km ao sul de Buenos Aires, foram atingidos por chuvas em 7 de março equivalentes ao dobro da média anual da região. A inundação causou danos materiais no valor de 400 milhões de dólares (2,3 bilhões de reais na cotação atual).

As autoridades argentinas encontraram neste domingo (6) o corpo da mais velha de duas meninas que desapareceram durante as enchentes de meados de março na cidade de Bahia Blanca, elevando o número de mortos na tragédia para 17.

A descoberta foi relatada neste domingo pelo procurador-geral da cidade e, posteriormente, pelo gabinete do prefeito.

"Com profundo pesar, comunicamos que o procurador-geral Juan Pablo Fernandez relatou a descoberta do corpo de Pilar Hecker, uma das meninas que desapareceram durante a enchente de 7 de março, na área de Baterías de la Armada Argentina, onde a promotora Marina Lara está trabalhando", disse o gabinete do prefeito em um comunicado.

Hecker foi arrastada 350 metros rio abaixo junto com sua irmã de um ano de idade, que ainda está desaparecida, enquanto sua mãe tentava transferi-las de seu carro para uma van pertencente a um homem que estava tentando ajudá-las.

O veículo foi impulsionado pela água e, quando parou, a filha mais velha e a mãe com a mais nova nos braços subiram no teto para se abrigar, mas outra onda as arrastou.