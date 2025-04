Chuvas fortes deixam quase 30 mortos na RD Congo

Cerca de 30 pessoas morreram no sábado após chuvas intensas em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, onde também causaram danos significativos, anunciaram as autoridades locais neste domingo (6).

"Há muitos feridos que foram evacuados e, no momento, há cerca de 30 mortos", disse à AFP Patricien Gongo Abakazi, ministro provincial de saúde pública de Kinshasa.