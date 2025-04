Bolsonaro lidera protesto em São Paulo após ser acusado por suposta tentativa de golpe

O líder da extrema direita comandará o protesto para pedir anistia aos condenados pela invasão às sedes dos Três Poderes em Brasília em janeiro de 2023, logo após terminar seu mandato e deixar o país. O próprio ex-mandatário (2019-2022) também será julgado por supostamente liderar uma organização criminosa que buscava impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para quem perdeu as eleições de outubro de 2022.

Apesar disso, Jair Bolsonaro, de 70 anos, insiste que quer ser candidato nas eleições presidenciais de 2026.

Em março, o ex-presidente liderou um comício pela anistia no Rio de Janeiro que atraiu cerca de 18.000 manifestantes, de acordo com estimativas do Monitor do Debate Político da Universidade de São Paulo.

