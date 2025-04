Atlético de Madrid vence Sevilla nos acréscimos (2-1) e segue vivo no Espanhol

O Atlético de Madrid se manteve vivo na luta pelo título da LaLiga ao vencer o Sevilla (11º) neste domingo (6) por 2 a 1, nos acréscimos, no estádio Sánchez Pizjuán, pela 30ª rodada, depois de os dois primeiros colocados - Barcelona e Real Madrid - empatarem e perderem no sábado, respectivamente. A equipe sevilhana abriu o placar com um belo gol de fora da área do francês Lucien Agoumé (8') aproveitando um vacilo da defesa no primeiro chute de seu time na direção do gol.

Julián Álvarez (25') conseguiu o empate de pênalti após um erro do francês Loic Badé que chegou atrasado e derrubou com violência o inglês Conor Gallagher. Quando tudo parecia indicar que o duelo ia terminar empatado, Pablo Barrios (90'+3) apareceu para dar a vitória à equipe madrilenha, o que a coloca novamente na luta pelo campeonato. O clube 'rojiblanco' reduziu a desvantagem para sete pontos em relação ao líder Barcelona, que não passou do empate em 1 a 1 diante do Betis (5º) em Montjuïc, no sábado, e a três pontos do Real Madrid, que perdeu por 2 a 1 para o Valencia (15º) em pleno Bernabéu. - Sevilla domina 1º tempo -

Os sevilhanos passaram mais tempo no campo adversário na primeira etapa, mas isso não serviu para gerar oportunidades de perigo suficientes à baliza defendida pelo esloveno Jan Oblak, apesar dos avanços do belga Dodi Lukébakio e do nigeriano Chidera Ejuke pelas pontas. O Atlético, por sua vez, conseguiu neutralizar cada ataque e diminuiu o ritmo do duelo. Sem o argentino Rodrigo de Paul no time titular, os 'rojiblancos' apostaram em Gallagher e Giuliano Simeone, seus dois principais recursos ofensivos. No gol do Sevilla, Adriá Pedrosa chegou à linha de fundo para recuperar uma bola que a defesa 'colchonera' não havia conseguido afastar. A bola sobrou na entrada da área para Agoumé chutar colocado, superando Oblak.

Os jogadores de Diego Simeone conseguiram reagir e Badé colaborou para isso. O jogador atropelou Gallagher dentro da área e o árbitro não hesitou em marcar a penalidade máxima. O Sevilha, no entanto, poderia ter chegado ao intervalo em vantagem, mas Oblak evitou o gol de Akor Adams com uma grande defesa com meia hora de jogo. - "Empenho de todos" -

Após o intervalo, o Atlético partiu em busca da vitória. Primeiro, o goleiro norueguês Orjan Nylan impediu o gol de Giuliano (50') e depois Álvarez (72') tentou surpreender de fora da área, mas o goleiro voltou a defender. Quando o Atlético pressionava mais, Badé tentou se redimir após uma cobrança de escanteio aos 80 minutos, mas sua cabeçada passou perto do travessão de Oblak. E Barrios apareceu nos acréscimos para dar os três pontos ao time madrilenho.