Atalanta sofre, diante da Lazio, 3ª derrota seguida e fica longe do 'Scudetto'

Derrotada nas últimas semanas pela Inter de Milão (2-0) e pela Fiorentina (1-0), a equipe comandada pelo técnico Gian Piero Gasperini foi derrotada desta vez com um gol de Gustav Isaksen no início do segundo tempo (54') para os romanos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A 'Dea' mantém neste momento o terceiro lugar na tabela, mas pode ficar fora do pódio se o Bologna, que está em grande fase (4º com 56 pontos), derrotar o Napoli (2º com 64) na segunda-feira no encerramento da rodada.

A líder Inter, que empatou no sábado em 2 a 2 na visita ao Parma, está 10 pontos à frente da Atalanta (68 contra 58), que paga pela falta de eficiência nas últimas semanas.

Segundo melhor ataque do campeonato, o time de Bérgamo não marca desde 9 de março, data da última vitória, por 4 a 0 sobre a Juventus que fecha a jornada deste domingo no Estádio Olímpico contra a Roma, num duelo entre duas equipes que lutam para se classificar para a próxima Liga dos Campeões.

Com a vitória, a Lazio também entra na briga pela vaga na Champions e iguala a Juventus na classificação, ambas com 55 pontos, a apenas um do quarto lugar, que dá a passagem para a próxima edição do principal torneio europeu de clubes.