Zelensky celebra 'avanços concretos' após conversar com chefes militares da França e Reino Unido

No encontro, discutiram como reforçar o exército da Ucrânia e planejar o apoio internacional após um eventual fim das hostilidades com a Rússia.

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky anunciou “avanços concretos” após se reunir em Kiev com os chefes militares do Reino Unido e da França, Tony Radakin e Thierry Burkhard.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo Zelensky, já estão sendo tratados os primeiros detalhes sobre como um contingente de segurança aliado poderia ser implantado.

A iniciativa conta com o respaldo do presidente francês Emmanuel Macron e do primeiro-ministro britânico Keir Starmer, que lideram um esforço europeu para estabelecer uma “força de garantia” que apoie a Ucrânia no pós-guerra.

Zelensky agradeceu aos dois países por sua liderança e enfatizou que o trabalho conjunto contribui para alcançar uma paz duradoura e confiável.

Durante as conversas, foram discutidos temas como a presença militar aliada em terra, mar e ar, assim como o fortalecimento da defesa antiaérea.