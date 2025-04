Vídeo mostra últimos momentos de socorristas mortos em Gaza, diz Crescente Vermelho

Um vídeo recuperado do celular de um socorrista morto em Gaza junto com outros trabalhadores mostra os últimos momentos da equipe, de acordo com o Crescente Vermelho Palestino, com ambulâncias claramente sinalizadas e luzes de emergência piscando em meio ao disparos de armas de fogo.

O socorrista fazia parte de uma equipe de 15 pessoas que morreram no dia 23 de março em um ataque das forças israelenses em Rafah, sul da Faixa de Gaza, de acordo com o Crescente Vermelho Palestino e as Nações Unidas.