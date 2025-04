Ucrânia: ataque de míssil russo deixa 18 mortos

Um ataque com míssil russo ontem na região central da Ucrânia deixou pelo menos 18 mortos, incluindo nove crianças, segundo o governador regional Serhii Lysak. Mais 61 pessoas ficaram feridas no ataque na cidade de Kryvyi Rih, conforme o governo local. Do total, quarenta permanecem hospitalizadas, incluindo duas crianças em situação crítica e 17 em estado grave. "Nunca haverá perdão para isso", disse Oleksandr Vilkul, chefe do conselho de defesa da cidade.

Kryvyi Rih é a cidade natal do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. "O míssil atingiu uma área bem ao lado de prédios residenciais - atingindo um playground e ruas comuns", escreveu Zelenskyy no Telegram.