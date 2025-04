Trump e Netanyahu devem se encontrar na segunda-feira para discutir Gaza e tarifas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja se encontrar com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na próxima segunda-feira, 7, segundo fontes da Casa Branca ouvidas pela Associated Press. Se confirmado, o encontro será o segundo entre Trump e Netanyahu desde o início do mandato do republicano em janeiro deste ano.

A visita de Netanyahu a Trump foi confirmada por um funcionário da Casa Branca neste sábado, 5. O encontro ocorre no momento em que Israel está estabelecendo um novo corredor de segurança em Gaza para pressionar o Hamas.