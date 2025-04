Real Madrid perde em casa para Valencia nos acréscimos e Barça pode disparar na liderança

O franco-guineense Mouctar Diakhaby (15') colocou a equipe 'Che' na frente com uma cabeçada após um escanteio, pouco depois de Vinicius Junior ter perdido um pênalti cometido por César Tárrega sobre o atacante francês Kylian Mbappé. O próprio brasileiro (50') compensou o erro ao empatar, mas Duro (90'+5) marcou o gol do triunfo dos visitantes num contra-ataque.

- Sem Courtois nem Lunin no gol -

A principal novidade do confronto estava no gol do Real Madrid. O técnico Carlo Ancelotti introduziu Fran González devido às lesões do belga Thibaut Courtois e do ucraniano Andriy Lunin, apesar deste último estar relacionado.

Vini Jr se destacou ainda no primeiro tempo. O craque brasileiro errou o pênalti sofrido por Mbappé, que teria significado o 1 a 0 a favor do time 'merengue'.

O árbitro marcou a penalidade máxima aos 10 minutos de jogo depois que o zagueiro César Tárrega cometeu falta no atacante francês que ia ficar no mano a mano com o goleiro georgiano Giorgi Mamardashvili.